“Para salir adelante…”: Fran Virgilio se sinceró tras su quiebre matrimonial con Karol Lucero

La influencer aconsejó a una de sus seguidoras e hizo un extenso repaso sobre su proceso de duelo tras la infidelidad de Karol con DJ Isi Glock.

Este miércoles, Fran Virgilio se sinceró sobre su separación con Karol Dance y aconsejó a una seguidora sobre rupturas amorosas.

La influencer terminó su matrimonio con el comunicador luego de que este último le fuese infiel con DJ Isi Glock.





¿Qué dijo Fran Virgilio?

A través de su cuenta de Instagram, una internauta le preguntó a Fran cómo había logrado salir adelante y olvidar el caos que se generaba a su alrededor.

“Me enfoqué 100% en mí. Creo que para salir adelante de cualquier desilusión y apagar el caos es dejar de poner el foco en alguien o algo y comenzar a ponerlo en ti”, respondió Fran.

En esa misma línea, destacó la importancia de “aprender a conocerte de nuevo, valorarte y entender todo lo que estás dispuesta a entregar en una relación y, sobre todo, a entender que eso también merece ser valorado”.

“Cuando sabes lo que das, dejas de conformarte con alguien que no sabe recibirlo o no está dispuesto a cuidarlo”, dijo Virgilio, quien recalcó que terminar una relación constituye un acto de amor propio.

La influencer aseguró que dar ese paso le sirvió como una lección de vida, pudiendo aplicar dicha enseñanza en otras relaciones sociales.

“Cuando aprendes a valorarte, empiezas a poner límites más sanos con la familia, eliges mejor a tus amigos, dejas de perseguir vínculos donde tienes que convencer a alguien de quedarse y empiezas a rodearte de personas que realmente suman”, cerró.

Virgilio terminó su matrimonio con Karol en agosto de 2025 de forma mediática luego de que se expusiera una infidelidad entre él y DJ Isi Glock.

Cabe destacar que en febrero de este año, Francisca confesó a Pamela Díaz en su podcast que quedó “bloqueada” y “sobrepasada” tras enterarse de la infidelidad.

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