Enel anuncia cortes de luz en 17 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 17 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este jueves 30 de julio.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Lampa, Huechuraba, Recoleta, Independencia, Quinta Normal, Pudahuel, Estación Central, Maipú, La Cisterna, La Florida, Peñalolén, San Joaquín, San Miguel, Santiago, La Reina, Las Condes y Vitacura.





Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este jueves 30 de julio

Lampa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lampa: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Huechuraba: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Recoleta: Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas.

Independencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Quinta Normal: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Estación Central: Desde 11:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

La Reina: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas