EXCLUSIVO | “Errada y cizañera”: Karol Dance se fue con todo tras dichos de la madre de Fran Virgilio
“Lo mismo viví con mi yerno: arrogante, narciso, mala clase ¡Mi hija salió de ahí! Ya está empoderada” fueron los dichos de Cecilia Virgilio que causaron revuelo en redes.
Este martes, Conty Gánem conversó en exclusiva con Karol Dance, quien se refirió a los dichos de la madre de Fran Virgilio, Cecilia, durante el fin de semana pasado.
La mujer comentó una publicación de Marilú Balbontín, madre de Javiera Suárez, en Instagram, donde expuso: “Lo mismo viví con mi yerno: arrogante, narciso, mala clase ¡Mi hija salió de ahí! Ya está empoderada”.
¿Qué dijo Karol Dance sobre los dichos de su exsuegra?
En el último capítulo de Plan Perfecto, Conty le preguntó por los dichos de su exsuegra a Karol y él contestó: “No me nombró en su comentario”.
En esa misma línea, agregó: “Creo que solo estás especulando de manera errada y cizañera”.
“Tiene 3 hijas y varios exyernos. Por ende, sería demasiado arrogante y narcisista de mi parte darme por aludido”, cerró el comunicador, dando por zanjada la polémica.
