EXCLUSIVO | “Es mi…”: Fran Virgilio rompió el silencio y aclaró su relación con Guillermo Maripán

La influencer conversó con Plan Perfecto y se refirió tajantemente a los rumores que la vinculan con Guillermo Maripán donde fueron captados en un restaurante.

Este lunes Fran Virgilio se sinceró y reveló la verdad detrás de las fotografías que se publicaron en donde aparece con Guillermo Maripán.

La exesposa de Karol Dance fue vista en un restaurante junto al seleccionado nacional en compañía de otras personas; sin embargo, los rumores señalaban que estaban en una actitud cariñosa y cercana.





¿Qué pasa entre Guillermo Maripán y Fran Virgilio?

Al respecto, en el último capítulo de Plan Perfecto, el equipo se contactó con la influencer, quien entregó una tajante respuesta.

“Disculpa, estoy trabajando. No estoy saliendo con él, ni con nadie. Es mi amigo, hace 7 años que lo conozco”, aclaró Virgilio.

Finalmente, la influencer ha recalcado en múltiples ocasiones que este año su enfoque está puesto en el plano laboral, principalmente en hacer crecer su presencia en redes sociales.

Revive el momento: