Rescate en Venezuela: Se mantiene la esperanza tras encontrar a personas con vida a 6 días del doble terremoto

Este martes las autoridades confirmaron 1.943 fallecidos.

La cifra de fallecidos tras el doble terremoto en Venezuela se acerca a los dos mil. Este martes las autoridades confirmaron 1.943 fallecidos.

Ya han pasado 6 días desde el terremoto y aún se rescatan personas con vida, lo que mantiene con esperanzas a los equipos de rescate que trabajan entre los escombros.

Hasta el momento, más de seis mil personas han sido rescatadas en estos seis días.