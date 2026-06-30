A seis días de los terremotos en Venezuela: El impactante rescate de niño de tres años atrapado en los escombros

Al mundo entero emocionó un video del momento en que profesionales provenientes de Jordania lograron salvarlo.

La cifra de muertos tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 en Venezuela, aumentó a 1.943 este martes.

En los últimos días ha continuado la remoción de escombros en La Guaira, con el objetivo de rescatar a las personas que se vieron afectadas por los derrumbes de edificios.

Gracias al trabajo de profesionales provenientes de Jordania, un niño de tres años que llevaba casi seis días atrapado, fue encontrado con vida.

Su rescate emocionó al mundo tras la viralización de un video del momento en que lo removieron de los escombros.