Estuvo 86 horas atrapada: Rescatan con vida a mujer bajo los escombros tras los terremotos en Venezuela

La sobreviviente indicó que intentó golpear las piedras para llamar a los rescatistas, sin embargo, quedó atrapada entre dos paredes pequeñas que le permitian tener mucha movilidad.

Durante las últimas horas se conoció la historia de Belkys Barreto, una mujer de 60 años que fue rescatada tras permanecer atrapada durante 86 horas entre los escombros que dejaron los terremotos en Venezuela.

A través de redes sociales se dio a conocer su relato de lo que vivió luego de quedar atrapada bajo un edificio en la localidad de Caraballeda, en el estado de La Guaira.

Así sobrevivió Belkys Barreto 86 horas bajo un edificio en Venezuela

Según detalló la sobreviviente en el video, solamente sufrió una herida en la pierna, “pero estoy bien gracias a Dios”, indicó mientras mostraba su “nueva bandera”, de El Salvador, ya que sus rescatistas eran de ese país.

Respecto al tiempo en que estuvo bajo los escombros, declaró: “Yo los llamé porque yo dije, o sea, me tienen que sacar de aquí. Se lo pedí al Espíritu Santo“.





Belks intentó pedir ayuda golpeando las piedras con un objeto de metal que tenía cerca, todo esto medio de “dos paredes muy gruesas y pues en un espacio bastante reducido”.

Sobre el momento en que los rescatistas la encontraron, recordó con emoción: “Escuché si hay alguien ahí y pues sí, yo de inmediato les grité que sí, que estoy viva (…) Me pidieron el nombre, el cual no se les olvidó nunca en esas 10 horas que estuvieron conmigo“.

En este sentido, se le consultó si pensaba que saldría con vida, a lo que ella respondió que no perdió la fe. “Me aferré a Dios, él me dio esta nueva oportunidad“.

Pese a esto admitió que sintió miedo “cuando ya me tenían los rescatistas que ya me iba a sacar, ahí temí porque el orificio era muy pequeño (…) Salí de espaldas arrastrándome y fui saliendo con bastante dificultad así como nacen los bebé (…) vi la luz y ahí sí rompí en llanto, yo no había llorado ni nada pero ahí sí”.