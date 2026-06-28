“Nadie te responde”: Familia de chileno fallecido en Venezuela denuncia falta de respuesta de Cancillería

Entre los fallecidos también está Erika Ramírez, maquilladora chilena radicada en Venezuela, además de un tercer compatriota cuya identidad aún no ha sido revelada.

Este domingo, la Cancillería confirmó que tres ciudadanos chilenos fallecieron tras el doble terremoto que afectó a Venezuela el pasado miércoles.

Uno de los fallecidos fue Héctor, de 54 años, quien quedó atrapado bajo los escombros luego del colapso del edificio donde vivía.

Mientras enfrentan el duelo, su familia denunció falta de apoyo por parte de la Cancillería, asegurando que intentaron comunicarse en reiteradas ocasiones, pero que no recibieron respuestas ni orientación sobre el proceso.

Sin embargo, desde la Cancillería señalaron que ha mantenido contacto con las familias de las víctimas oficialmente identificadas.