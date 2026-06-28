Hallan sin vida a la esposa e hijos de futbolista Lucas Trejo tras terremotos en Venezuela

El jugador argentino había pedido ayuda a través de sus redes sociales para encontrarlos luego de que el edificio en el que se encontraban colapsara en La Guaira.

El Club Sport Marítimo de La Guaira confirmó este sábado que fueron hallados sin vida la esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo, tras los terremotos que afectaron a Venezuela.

La tragedia ocurrió luego de que el edificio donde permanecía su familia, en el sector de Playa Grande de La Guaira, colapsara a raíz de los dos sismos que remecieron al país y dejaron a más de 1.400 muertos y 3.000 heridos.

La institución informó el hallazgo mediante un comunicado, señalando que “el Club Sport Marítimo de La Guaira lamenta profundamente la pérdida de toda la familia de Lucas Trejo. Agradecemos respeto a sus familiares y compañeros. Luego de 72 horas de búsqueda, los encontraron sin vida“.





El mensaje que publicó Lucas Trejo en redes previo al hallazgo

Desde el día miércoles que ocurrió el desastre, no se tenía conocimiento del paradero de Yanina Maranella y de los hijos de la pareja, Aarón y Ainhoa Trejo Maranella, quienes se encontraban en el edificio que colapsó durante la emergencia.

Mientras su equipo permanecía en Caracas para disputar un partido por la Copa Venezuela, el futbolista recurrió a redes sociales para pedir ayuda en la búsqueda de su familia.

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio”, escribió el jugador en las horas posteriores al terremoto.