Tragedia en Venzuela: Suben a 1.430 las víctimas fatales tras terremotos

El presidente de la Asamblea Nacional entregó una actualización de la situación del país tras los graves daños que dejó el doble terremoto del jueves.

Las víctimas fatales tras los devastadores terremotos que azotaron Venezuela se mantiente al alza. Las autoridades entregaron un nuevo informe señalando que 1.430 personas han fallecido .

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, entregó una actualización la tarde de este sábado sobre la situación del país tras los movimientos telúricos de 7.1 y 7.5.

Hasta el momento van 1.430 víctimas fatales tras los dos terremotos que golpearon el norte de Venezuela la tarde de jueves.





Por otra parte, informaron de 3.142 las familias atendidas en centros de acopio y otras 5.000 familias en hospitales.

Chile envió ayuda humanitaria

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) envió ayuda humanitaria este viernes a Venezuela para colaborar en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos.

La aeronave aterrizó en el aeropuerto El Libertador, en Maracay y según informó la FACh, el contingente está integrado por rescatistas de distintas compañías de Bomberos de Chile, todos con experiencia en operaciones USAR, especializadas en la búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.