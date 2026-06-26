Sube a 920 el número de muertos tras terremotos que golpearon Venezuela: Se reportan más de 3.300 heridos

El último balance fue entregado por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien calificó la tragedia como uno de los desastres más graves registrados en los últimos años en el país.

La cifra de víctimas por los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela continúa aumentando. Las autoridades informaron este viernes que al menos 920 personas han fallecido y otras 3.360 han resultado heridas tras los dos fuertes sismos que sacudieron al país el pasado 24 de junio.

El balance fue entregado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien calificó la tragedia como uno de los desastres más graves registrados en los últimos años en el territorio venezolano.

Los movimientos telúricos alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, respectivamente, y ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia, provocando severos daños en infraestructura y una compleja emergencia humanitaria.

Continúan las labores de rescate

Además de las víctimas fatales y los miles de lesionados, las autoridades reportaron que 172 personas permanecen atrapadas bajo los escombros de estructuras colapsadas, mientras que más de 3.000 habitantes han debido abandonar sus hogares producto de los daños ocasionados por los terremotos.

Los equipos de emergencia continúan desplegados en las zonas afectadas realizando labores de búsqueda y rescate, con la esperanza de encontrar sobrevivientes entre los derrumbes.





La situación más crítica se registra en el estado de La Guaira, ubicado en la zona costera al norte de Caracas, donde se concentra gran parte de los daños provocados por los sismos.

Según el balance oficial, al menos 383 edificaciones presentan destrucción total o daños de gran magnitud. A ello se suman 13 hospitales afectados, 25 centros comerciales con daños estructurales y más de mil construcciones que registran distintos niveles de deterioro.

Las autoridades han mantenido una evaluación permanente de las zonas más comprometidas para determinar riesgos adicionales y coordinar la asistencia a la población damnificada.