Último balance de los terremotos en Venezuela: 235 muertos y al menos 200 personas siguen bajo los escombros

Equipos de emergencia trabajan contra el tiempo para localizar sobrevivientes durante las siguientes 72 horas, las cuales han sido consideradas como claves tras la tragedia.

El último balance de las autoridades locales elevó a 235 los muertos tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el pasado miércoles. Además, 157 personas permanecen desaparecidas y al menos 200 continúan bajo los escombros, sin que hasta ahora se conozca si siguen con vida.

Los sismos provocaron el colapso de decenas de edificios, especialmente en Caracas y La Guaira, donde continúan las labores de búsqueda por parte de equipos de emergencia y rescate.

Las autoridades informaron que más de 4.000 personas resultaron lesionadas y que los daños materiales son extensos en las zonas más afectadas.

Cabe precisar que las cifras oficiales siguen aumentando a medida que avanzan las labores de remoción de escombros.





Comienza a llegar ayuda humanitaria a Venezuela

Durante las últimas horas comenzó el arribo de ayuda internacional para reforzar las operaciones de rescate. Equipos especializados, personal médico y unidades de búsqueda con perros entrenados llegaron desde El Salvador, República Dominicana, España, Suiza y Chile.

De acuerdo al catastro realizado por autoridades locales, la magnitud del desastre superó la capacidad de respuesta inicial, por lo que el apoyo internacional se ha vuelto clave para enfrentar las consecuencias de dos terremotos históricos para la zona.

Dicha ayuda contempla alimentos, agua potable, medicamentos, hospitales de campaña y refugios de emergencia.