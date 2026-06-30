“Urgentes y necesarias”: Exembajador Gazmuri plantea restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela tras terremotos

“Espero que el gobierno venezolano entienda que les conviene tener relación con Chile”, expresó.

En conversación con CHV Noticias, el exembajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, analizó cómo la crisis institucional en aquel país afectó en la tragedia tras los terremotos.

El diplomático consideró como “una oportunidad que espero sea aprovechada”, la rápida y eficaz respuesta internacional para apoyar con rescatistas e insumos básicos en la emergencia.

“Que la delegación chilena, encabezada por el secretario del Interior, haya sido recibida en Maracay por el viceministro por América Latina de la cancillería venezolana, lo interpreto como una apertura“, agregó.





Sobre los chilenos que migraron en algún momento a Venezuela y actualmente residen allí, Gazmuri explicó que “están sin atención consular, con problemas de comunicación”.

“Si alguien quiere ver a sus familiares, no hay dónde conseguir las visas. Y los venezolanos tampoco tienen cómo“, añadió.

De este modo, Gazmuri planteó que “el tema de las relaciones consulares son muy urgentes y necesarias en tiempos de crisis. Yo creo que habría que restablecer relaciones a nivel diplomático “.

“Espero que el gobierno venezolano entienda que les conviene tener relación con Chile. Y que tengan mayor consideración hacia la comunidad venezolana que necesita consulado. Ayer, hoy y ojalá no mañana”, concluyó.