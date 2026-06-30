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Advierten cortes de luz en 6 comunas de Santiago para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó quecomunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este miércoles 1 de julio.  

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Colina, Estación Central, La Florida, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. 

Revisa las comunas afectadas por corte de luz este miércoles 1 de julio

  • Colina: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Estación Central: Desde las 10:30 hasta las 16:00 horas.
  • La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
  • Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
  • Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
  • Lo Barnechea: Desde las 11:00 hasta las 13:00 horas.

 

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