Advierten cortes de luz en 6 comunas de Santiago para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 6 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este miércoles 1 de julio.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Colina, Estación Central, La Florida, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.





Revisa las comunas afectadas por corte de luz este miércoles 1 de julio

Colina: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Estación Central: Desde las 10:30 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.