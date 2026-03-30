“Se me calman…”: Fran Virgilio responde tras rumores de romance con jugador de La Roja
La influencer salió al paso ante las especulaciones que la vinculan con un reconocido futbolista nacional, respondiendo a una seguidora en su Instagram.
Fran Virgilio alzó la voz y salió al paso de las especulaciones que la vinculan con Guillermo Maripán, futbolista del Torino de Italia y la Selección Chilena.
Todo se inició tras la supuesta salida de ambos a un evento, dando inicio a ola de rumores que apuntaban a un romance entre ambos.
Sin embargo, fue la propia influencer la que aclaró su situación sentimental, aprovechando de hacer un importante llamado a sus miles de seguidores.
¿Qué dijo Fran Virgilio?
Tras subir una serie de fotos a su Instagram, una seguidora ironizó: “No se la mandes a Maripán”, comentario que desató la respuesta de la modelo.
Virgilio no lo dejó pasar y contestó: “Se me calman, estoy completamente sola niñas. No vean tanta TV que hace mal”.
Cabe recordar que la influencer de 33 años se separó de Karol Dance a solamente nueve meses de casarse, esto producto de la infidelidad de su ahora ex pareja.
“Estaba bloqueada, sentía como que estaba acá pero no estaba, como qué pasó, todo explotó y a parte público, es terrible”, comentó hace algunas semanas sobre esta situación, luego de conversar con el programa de Pamela Díaz.