“Se me calman…”: Fran Virgilio responde tras rumores de romance con jugador de La Roja

La influencer salió al paso ante las especulaciones que la vinculan con un reconocido futbolista nacional, respondiendo a una seguidora en su Instagram.

Fran Virgilio alzó la voz y salió al paso de las especulaciones que la vinculan con Guillermo Maripán, futbolista del Torino de Italia y la Selección Chilena.

Todo se inició tras la supuesta salida de ambos a un evento, dando inicio a ola de rumores que apuntaban a un romance entre ambos.

Sin embargo, fue la propia influencer la que aclaró su situación sentimental, aprovechando de hacer un importante llamado a sus miles de seguidores.





¿Qué dijo Fran Virgilio?

Tras subir una serie de fotos a su Instagram, una seguidora ironizó: “No se la mandes a Maripán”, comentario que desató la respuesta de la modelo.

Virgilio no lo dejó pasar y contestó: “Se me calman, estoy completamente sola niñas. No vean tanta TV que hace mal”.

Cabe recordar que la influencer de 33 años se separó de Karol Dance a solamente nueve meses de casarse, esto producto de la infidelidad de su ahora ex pareja.

“Estaba bloqueada, sentía como que estaba acá pero no estaba, como qué pasó, todo explotó y a parte público, es terrible”, comentó hace algunas semanas sobre esta situación, luego de conversar con el programa de Pamela Díaz.

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