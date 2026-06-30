La coincidencia que impacta al fútbol: Justin Kluivert falló un penal el mismo día que su padre 26 años después

El delantero de Países Bajos erró su penal en la definición contra Marruecos, reviviendo el mismo suceso que su padre, Patrick Kluivert, en la Eurocopa 2000.

Países Bajos quedó fuera del Mundial 2026 tras perder ante Marruecos en una intensa tanda de penales en los dieciseisavos de final. El encuentro no solo marcó la eliminación de La Naranja del torneo, sino que revivió una dramática coincidencia para el fútbol neerlandés.

Con esto, fue el conjunto marroquí el que avanzó a octavos de final de la Copa del Mundo tras desempatar el 1-1 en los penales.

Mismo día, 26 años de diferencia en el decisivo error de los Kluivert

En la definición del partido entre Países Bajos y Marruecos, Justin Kluivert fue el primero en fallar para la selección neerlandesa, protagonizando una llamativa coincidencia con su padre, Patrick Kluivert.





Y es que el 29 de junio de 2000, durante la semifinal de la Eurocopa ante Italia, Patrick Kluivert erró un penal que se estrelló en el primer palo del arco defendido por Francesco Toldo, un partido que sacó a la selección neerlandesa del torneo.

Exactamente 26 años después, el 29 de junio de 2026, el delantero de La Naranja repitió la historia al ejecutar su remate hacia el mismo sector y también enviar el balón al poste , en la eliminación de Países Bajos del Mundial. Revisa ambos momentos a continuación:

🗓️ 29/06/00 – Patrick Kluivert erró su penal en Semi de Euro. 🗓️ 29/06/26 – Justin Kluivert erró su penal en 16vos de Mundial. Padre e hijo, MISMA ejecución, con Holanda siendo eliminada, el MISMO DÍA con 26 AÑOS DE DIFERENCIA. INCREÍBLE. 😳⛔️ pic.twitter.com/dKV1IhizY7 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 30, 2026



El error terminó siendo determinante en una serie que Marruecos ganó por 3 a 2.

Qué sigue para Marruecos en el Mundial 2026

Con esta clasificación, Los Leones del Atlas avanzaron a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentarán a Canadá en el Estadio Houston por un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Marruecos buscará seguir haciendo historia tras eliminar a Países Bajos en una dramática definición por penales, enfrentándose a la escuadra canadiense el próximo 4 de julio.