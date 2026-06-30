Intratable: El impresionante registro de Kylian Mbappé con Francia tras nuevo doblete en el Mundial

El capitán galo comandó el triunfo sobre Suecia por los dieciseisavos de final, alcanzando una nueva marca en su extraordinaria carrera.

Kylian Mbappé sigue haciendo historia. El delantero se lució y marcó un doblete en la victoria 3-0 de Francia sobre Suecia por los dieciseisavos de final del Mundial.

El capitán galo comandó el triunfo de uno de los candidatos al título, aprovechando de alcanzar una nueva marca en su extraordinaria carrera.

La tremenda marca de Kylian Mbappé en los Mundiales

Con los tantos sobre el elenco escandinavo, el ariete de 27 años llegó a 18 goles en Mundiales en 18 partidos disputados.





El espectacular promedio de un gol por encuentro lo coloca en el tope de máximos goleadores de citas planetaria, igualando a Lionel Messi que anotó sus dianas en 29 cotejos.

Por si fuera poco, 9 de esas celebraciones se han dado en compromisos de eliminación directa, incluyendo el triplete en la final perdida contra Argentina en Qatar 2022.

Gracias a su actuación frente a Suecia, Mbappé ya superó a grandes goleadores de este certamen como el alemán Miroslav Klose (16) y el brasileño Ronaldo (15).