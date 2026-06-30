Francia vs Suecia | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

Revive los momentos clave donde Francia mostró completo dominio de la cancha durante su encuentro con Suecia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Francia mostró completo dominio en la cancha del estadio Nueva York, marcando 3-0 frente a Suecia en un partido donde varias jugadas de gran nivel se llevaron el protagonismo.

Los Galos lograron acercarse en reiteradas ocasiones al arco rival con algunos fallos al palo, pero finalmente lograron imponerse ante la selección sueca.

Encuentro en donde Kylian Mbappé protagonizó el primer y tercer gol a lo largo del partido, mientras que Bradley Barcola hizo lo suyo marcando la segunda tanda.