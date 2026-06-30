¡Sin complicaciones! Francia superó a Suecia en los 16vos de final y sigue firme en el Mundial

Francia enfrenta a Suecia intentando aprovechar el gran rendimiento de Kylian Mbappé, partido que es válido por los dieciseisavos de final de Mundial.

Este martes Francia se quedó con el triunfo al ganar 3-0 ante Suecia en los dieciseisavos de final del Mundial, ratificando así su favoritismo.

Los Galos pasaron sin complicaciones la fase de grupos al ganar todos sus encuentros, aprovechando a un motivado Kylian Mbappé que ya ha anotado 4 goles en la cita planetaria.

Ahora, se enfrentarán ante Paraguay en los octavos de final, selección que dio la sorpresa en este torneo al eliminar a Alemania.

Francia no se complicó para vencer a Suecia

El primer tiempo estuvo marcado por varias situaciones, entre las que estuvo un remate de Kylian Mbappé que fue anulado en el minuto 19 por estar adelantado en el área.

A los 27’, una falta de Adrien Rabiot a Yasin Ayari permitió el primer acercamiento de Suecia al pórtico francés. Sin embargo, el arquero Mike Maignan logró detener aquel golpe.





Cuando ya marcaban el minuto 31, Kylian Mbappé arremetió nuevamente para marcar la primera tanda, pero aquel disparo terminó estrellándose en el palo.

Francia no dio oportunidades de descanso y ya al minuto 35, Michael Olise protagonizó un impresionante disparo al arco sueco que otra vez dio en el vertical.

No fue hasta los 45’ del primer tiempo que Mbappé logró marcar su primer gol con la asistencia de Ousmane Dembele.





Ya comenzado el segundo lapso del encuentro, Les Bleus demostró nuevamente su dominio en la cancha al marcar su segundo gol, protagonizado por Bradley Barcola.

Kylian Mbappé, por su parte, volvió a demostrar su estrellato con un tercer gol en el minuto 74 del partido, cimentando así su triunfo contra el conjunto sueco.

Revive el minuto a minuto del partido: