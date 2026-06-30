México vs Ecuador: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

México enfrenta a Ecuador en un partido que asoma bastante parejo. Los sudamericanos vienen de vencer a Alemania y sueñan con dar el golpe en el Estadio Azteca.

México tiene una durísima tarea por los dieciseisavos de final del Mundial, midiéndose este martes nada menos que a Ecuador en el Estadio Azteca.

Luego de superar la fase de grupos con tres triunfos y sin recibir goles, Los Aztecas afrontan un desafío de marca mayor buscando seguir con vida.

En tanto, La Tri viene de una convulsionada ronda anterior en la que clasificó al conseguir una victoria histórica sobre Alemania que le permite llegar encendida.





México vs Ecuador por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de México ante Ecuador, válido por los dieciseisavos de final del Mundial, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además de la TV abierta, este trascendental choque lo puedes ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la App MiCHV para ver México vs Ecuador GRATIS

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¿A qué hora es el partido de México vs Ecuador?

El compromiso de los anfitriones contra la escuadra sudamericana inicia a las 21:00 horas de Chile de este martes 30 de junio, con la previa comenzando a las 20:00 horas.