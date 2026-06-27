Argentina vs Jordania: Sigue AQUÍ el partido de La Albiceleste por el Mundial minuto a minuto

Argentina cierra la fase de grupos de Mundial enfrentando a Jordania. La Albiceleste ya está clasificada a la siguiente ronda y apuesta por darle rodaje a varios jugadores.

Argentina culmina este sábado su periplo en la primera fase del Mundial, chocando ante Jordania por la fecha 3° del Grupo J.

La Albiceleste ya tiene asegurado su cupo en los dieciseisavos de final y se enfrentará a Cabo Verde, mientras que el representante de Asia ya está eliminado.

A raíz de esto, el entrenador Lionel Scaloni hace varios cambios y guarda a sus principales figuras, entre las que está Lionel Messi.

Hora del partido entre Argentina y Jordania

El compromiso de los trasandinos contra Los Valientes inicia a las 22:00 horas de Chile de este sábado 27 de junio.

La sede para este esperado duelo es el Dallas Stadium, recinto en el que se espera una tremenda multitud alentando a los sudamericanos.

Argentina vs Jordania por el Mundial: Sigue AQUÍ el partido

El partido de Argentina ante Jordania, válido por el Grupo J del Mundial, puedes seguirlo totalmente GRATIS acá con el minuto a minuto.