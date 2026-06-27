Así sería el camino de Argentina hacia la final del Mundial 2026: Todos los posibles cruces

La Albiceleste podría repetir la final en Qatar 2022, cuando derrotó a los galos y obtuvieron su tercera estrella. Sin embargo, deberá superar diferentes escollos en las instancias decisivas.

La Selección Argentina confirmó sus credenciales de ser uno de los favoritos para quedarse con el Mundial 2026 al ya tener sentenciado su clasificación a los 16avos de final.

Con los cuadros listos para las instancias decisivas de la cita planteria, los trasandinos están vislumbrando cuáles podrían ser los próximos rivales que tendrían por delante.

Lo que está ratificado es que, si todo sigue la lógica de los favoritismos, La Albiceleste podría verse en una nueva final ante el cuadro francés de Kylian Mbappé.





Cuartos ante Colombia y semifinal con Brasil: Los posibles cruces de Argentina

Por ahora, está asegurado que los dirigidos de Lionel Scaloni se medirán ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final, una de las revelaciones del torneo.

En caso de seguir adelante en la competencia, Argentina podría medirse en los 8vos de final a Egipto de Mohamed Salah, y en los 4tos de final a Colombia en un duelo sudamericano.

En el escenario de que siga con campaña perfecta en la Copa del Mundo, en las semifinales se podría enfrentar a Brasil de Vinícius Jr. o, incluso, a la Inglaterra de Harry Kane.

Por último, si las especulaciones de los favoritismos se cumplieran, La Albiceleste podría revivir la final de Qatar 2022 frente a Francia el 16 de julio en el Estadio de Nueva York.