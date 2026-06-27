Colombia vs Portugal | Mejores momentos y compacto del partido por el Mundial

Colombia no pudo plasmar su superioridad en el marcador ante Portugal. Pese a esto, Los Cafeteros terminaron como líderes del Grupo K.

Colombia y Portugal cerraron el Grupo K del Mundial con un empate 0-0, partido disputado este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami.

Los Cafeteros fueron superiores a lo largo del encuentro, pero no pudieron concretar las numerosas opciones con las que contaron.

De todas formas, este resultado le permite a los sudamericanos terminar como líder de su zona con 5 puntos.