Partidos de HOY sábado 27 de junio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Este sábado finaliza la fase de grupos de la Copa del Mundo y se definirán las 32 selecciones que clasificarán a los inéditos dieciseisavos.

Este sábado 27 de junio se disputarán seis partidos del Mundial 2026, en una jornada que marcará el cierre de la fase de grupos y la definición de los países clasificados a los dieciseisavos de final.

Los grupos L, K y J disputarán su tercera y última fecha, con duelos programados en los siguientes horarios: 17:00, 19:30 y 22:00 horas de Chile.

Entre ellos, destaca el enfrentamiento entre Colombia y Portugal para definir quién clasificará como líder de la zona K, y el regreso de la selección argentina ante Jordania.

Puedes seguir todos los detalles de la cita planetaria y disfrutar de los mejores encuentros a través de la pantalla de Chilevisión, el sitio web y la app MiCHV.





Partidos del Mundial sábado 27 de junio por Chilevisión

19:30 horas (previa desde las 18:30 por CHV) | Colombia vs Portugal – Grupo K

Horarios de los partidos sábado 27 de junio en el Mundial 2026

17:00 horas: Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – Estadio Nueva York, Nueva Jersey.

17:00 horas: Croacia vs. Ghana – Grupo L – Estadio Filadelfia.

19:30 horas: Colombia vs. Portugal – Grupo K – Estadio Miami. (Transmite CHV)

19:30 horas: RD Congo vs. Uzbekistán – Grupo K – Estadio Atlanta.

22:00 horas: Argelia vs. Austria – Grupo J – Estadio Kansas City.

22:00 horas: Jordania vs. Argentina – Grupo J – Estadio Dallas.

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Chilevisión transmitirá más de 50 partidos a través de la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de: