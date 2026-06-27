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Partidos de HOY sábado 27 de junio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Este sábado finaliza la fase de grupos de la Copa del Mundo y se definirán las 32 selecciones que clasificarán a los inéditos dieciseisavos.

Javier Muñoz
Por Javier Muñoz

Periodista Digital

Este sábado 27 de junio se disputarán seis partidos del Mundial 2026, en una jornada que marcará el cierre de la fase de grupos y la definición de los países clasificados a los dieciseisavos de final. 

Los grupos L, K y J disputarán su tercera y última fecha, con duelos programados en los siguientes horarios: 17:00, 19:30 y 22:00 horas de Chile.

Entre ellos, destaca el enfrentamiento entre Colombia y Portugal para definir quién clasificará como líder de la zona K, y el regreso de la selección argentina ante Jordania.

Puedes seguir todos los detalles de la cita planetaria y disfrutar de los mejores encuentros a través de la  pantalla de Chilevisión, el sitio web y la app MiCHV.

Partidos del Mundial sábado 27 de junio por Chilevisión

  • 19:30 horas (previa desde las 18:30 por CHV) | Colombia vs Portugal – Grupo K

Horarios de los partidos sábado 27 de junio en el Mundial 2026

  • 17:00 horas: Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – Estadio Nueva York, Nueva Jersey.
  • 17:00 horas: Croacia vs. Ghana – Grupo L – Estadio Filadelfia.
  • 19:30 horas: Colombia vs. Portugal – Grupo K – Estadio Miami. (Transmite CHV)
  • 19:30 horas: RD Congo vs. Uzbekistán – Grupo K – Estadio Atlanta.
  • 22:00 horas: Argelia vs. Austria – Grupo J – Estadio Kansas City.
  • 22:00 horas: Jordania vs. Argentina – Grupo J – Estadio Dallas.

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Chilevisión transmitirá más de 50 partidos a través de la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de:

  • TV abierta por la señal de Chilevisión.
  • Sitio web oficial de Chilevisión.
  • Aplicación MiCHV para dispositivos móviles.
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