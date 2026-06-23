¡Se negó a responder! Cristiano Ronaldo frenó en seco a periodista por pregunta sobre Messi

El goleador de Portugal se enfrentó a los medios tras el partido y no escondió su molestia luego de que le consultaran por el argentino en medio de una jornada récord para él.

Cristiano Ronaldo perdió la paciencia tras una pregunta sobre Lionel Messi en un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El delantero luso acaparó las miradas tras liderar la goleada de Portugal 5-0 Uzbekistán, en la que alcanzó varios récords.

CR7 marcó un doblete, convirtiéndose en futbolista más longevo en realizar la hazaña en un mundial (41 años), en el primer jugador en anotar en seis copas del mundo y de paso se instaló como el máximo goleador de su país.





Sin embargo, la atención se centró fuera de la cancha cuando se acercó a responder las preguntas de los periodistas tras el partido.

En ese contexto, un periodista tomó la palabra y comenzó destacando la actuación que ha tenido su némesis futbolístico, Lionel Messi.

Pero antes de que terminara de formular su consulta, Cristiano Ronaldo mostró su evidente molestia y lo presionó para que apresurara su pregunta.

“Depende de la pregunta, si no, no te respondo”, lanzó frente a los medios.

La pregunta que enojó a Cristiano Ronaldo