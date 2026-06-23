Portugal vs Uzbekistán: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial

Portugal sueña conseguir su primera victoria en el Mundial 2026 a costa de Uzbekistán, partido que puede ser determinante para Cristiano Ronaldo y compañía.

Portugal salta a la cancha nuevamente por la fase de grupos del Mundial 2026, enfrentando este martes a Uzbekistán en un partido determinante.

La escuadra capitaneada por Cristiano Ronaldo pretende dejar atrás la mala imagen mostrada en el estreno, donde igualaron 1-1 contra República Democrática del Congo.

Por la otra vereda está el representante de Asia, quienes sueñan con dar el golpe y dar pelea en la zona que por ahora lidera Colombia.





Portugal vs Uzbekistán por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Portugal ante Uzbekistán, válido por la fecha 2° del Grupo K del Mundial, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Adicionalmente, este duelo lo puedes disfrutar gratis y online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Portugal vs Uzbekistán GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y ver a uno de los favoritos de la cita planetaria, debes realizar el siguiente proceso:

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¿A qué hora es el partido de Portugal vs Uzbekistán?

El compromiso de Los Lusos contra Los Lobos Blancos inicia a las 13:00 horas de Chile de este martes 23 de junio, comenzando la previa a las 12:00 horas por Chilevisión.

El recinto para este crucial cotejo es el Houston Stadium, mientras que el árbitro designado fue el marroquí Jalal Jayed.