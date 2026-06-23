Portugal vs Uzbekistán: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial
Portugal sueña conseguir su primera victoria en el Mundial 2026 a costa de Uzbekistán, partido que puede ser determinante para Cristiano Ronaldo y compañía.
Portugal salta a la cancha nuevamente por la fase de grupos del Mundial 2026, enfrentando este martes a Uzbekistán en un partido determinante.
La escuadra capitaneada por Cristiano Ronaldo pretende dejar atrás la mala imagen mostrada en el estreno, donde igualaron 1-1 contra República Democrática del Congo.
Por la otra vereda está el representante de Asia, quienes sueñan con dar el golpe y dar pelea en la zona que por ahora lidera Colombia.
Portugal vs Uzbekistán por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS
El partido de Portugal ante Uzbekistán, válido por la fecha 2° del Grupo K del Mundial, será transmitido en vivo por Chilevisión.
Adicionalmente, este duelo lo puedes disfrutar gratis y online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Cómo descargar la App MiCHV para ver Portugal vs Uzbekistán GRATIS
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y ver a uno de los favoritos de la cita planetaria, debes realizar el siguiente proceso:
- En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
- Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
- Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.
¿A qué hora es el partido de Portugal vs Uzbekistán?
El compromiso de Los Lusos contra Los Lobos Blancos inicia a las 13:00 horas de Chile de este martes 23 de junio, comenzando la previa a las 12:00 horas por Chilevisión.
El recinto para este crucial cotejo es el Houston Stadium, mientras que el árbitro designado fue el marroquí Jalal Jayed.