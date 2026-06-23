Apareció CR7: Los 3 récords que rompió Cristiano Ronaldo con su doblete ante Uzbekistán en el Mundial

El Bicho brilló con dos tantos en una victoria clave para su selección, lo que le permitió batir alcanzar inéditas marcas en su carrera.

Cristiano Ronaldo despertó. Tras un flojo debut en el empate de Portugal con República Democrática del Congo, el delantero apareció con todo y marcó un doblete en el triunfo 5-0 sobre Uzbekistán por el Mundial.

Los tantos sobre Los Lobos blancos no solamente le permitieron guiar a una victoria clave para Los Lusos, sino que también establecer tres increíbles récords.





Cristiano Ronaldo bate marcas en el Mundial

La marca más conocida es que el ariete se transformó en el primer jugador en anotar en seis Mundiales, convirtiendo en el 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y este 2026.

Adicionalmente, el Bicho llegó a 10 dianas y superó al histórico Eusebio como el máximo goleador de su selección en citas planetarias.

Finalmente, Ronaldo es el futbolista más longevo en lucirse con un doblete en este tipo de certámenes, imponiéndose nada menos que a Lionel Messi.

El atacante del Al Nassr lo hizo con 41 años y 138 días, mientras que La Pulga encaminó la victoria de Argentina sobre Austria a los 38 años y 363 días.

A esto hay que agregar que CR7 sigue a la caza de los 1.000 goles y ya alcanzó los 974 festejos, quedando a solamente 26 tantos de su objetivo.