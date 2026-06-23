Portugal vs Uzbekistán | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

Portugal despertó de su siesta y liquidó a Uzbekistán con un fantástico Cristiano Ronaldo, autor de un doblete que le permitió alcanzar dos récords.

Portugal logró una sólida victoria 5-0 sobre Uzbekistán, disfrutando de un inspirado Cristiano Ronaldo que guió a su selección a conseguir su primer triunfo en el Mundial.

El doblete frente a Los Lobos Blancos le permitió a CR7 quebrar dos récords, convirtiéndose en el máximo goleador de Los Lusos en Mundiales y en el primer jugador en anotar en seis citas planetarias.

Los otros tantos fueron obra de Nuno Mendes, un autogol del arquero Abduvohid Nematov y Rafael Leao.