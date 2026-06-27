“No importa cuando leas esto”: Las reacciones que generó penal cobrado a Argentina frente a Jordania

Tras una infracción cobrada sobre el zaguero jordano, el cuadro trasandino tuvo su segundo penal en el Mundial y las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales.

Durante el encuentro de Argentina ante Jordania en el cierre de la fase de grupos del Mundial, un penal cobrado contra los asiáticos desató una ola de reacciones en las redes sociales.

En la jugada, un jordano golpeó la cara de Marcos Senesi en el área en medio de un ataque, lo que no fue visto en primera instancia por el árbitro rumano István Kovács.

Sin embargo, tras el llamado del VAR, se confirmó la segunda penalidad máxima a favor de los trasandinos luego del errado por Lionel Messi contra Austria.

Tras el cobro, fue Lautaro Martínez el que se paró desde los 12 pasos para definir sin problemas y decretar el 2 a 0 momentáneo en el encuentro.





Las reacciones al penal para Argentina ante Jordania

Sin embargo, más allá de la validez en el cobro y la evidente falta sobre Senesi, algunos usuarios de las redes sociales no dudaron en recordar los cinco penales que tuvo la albiceleste en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Por ello, de memes y comentarios se llenaron las cuentas de X, señalando sus dudas respecto a la decisión que tomó el juez del encuentro en favor de los argentinos.

Revisa acá las reacciones:

Pateticos cuadros. Y lo de Argentina ya es escándalo, faltó sólo que se tope con Islas Faroe, digo, para que sea menos evidente. Y ya le cobraron otro penal… con Jordania… ya es suficiente la verdad… — Carlos Cruz S. (@Carlosccsoso) June 28, 2026

De penal con Jordania, no podía ser de otra manera porque antes erro otro gol increíble — Junior Alonso (@AvanziniJulian) June 28, 2026

Penal para Argentina No importa cuando leas esto — Tatii💫 (@SmileTaati) June 28, 2026

Y la mano y penal para Jordania, bien gracias. #regalones — AMV (@almar2008) June 28, 2026