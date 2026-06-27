“Ha sido el mejor”: Claudio Borghi se la juega y elige entre Maradona y Messi

El “Bichi” partió escribiendo lo complicado que resulta comparar a estos cracks, sin embargo, eligió a uno a pesar de los números y récords.

Lionel Messi sigue acrecentando su leyenda. El astro argentino ha convertido los cinco goles de la Albiceleste en el Mundial 2026 y es el máximo goleador en la historia del certamen.

El 10 y a sus 39 años, sigue batiendo récords, a pesar de esto, es inevitable hacer la comparación con Diego Maradona, quien para muchos es el mejor futbolista de la historia.

Un cercano al “Pelusa”, como lo fue Claudio Borghi, compañero y campeón del mundo con Maradona en México 1986, escribió una columna en La Tercera sobre esta ya reiterativa discusión.

El “Bichi” partió escribiendo lo complicado que resulta comparar a estos cracks, sin embargo, admite que Messi va adelante en términos de números y récords. Sin embargo, hizo una analogía con el tenis y afirmó que Novak Djokovic es el mejor de la historia por números, pero que a él le gustaba más Roger Federer.





También abordó la diferencia entre el fútbol de los ’80 y el actual: “Diego jugó menos mundiales. La suya era otra época: de más patadas, de un juego más duro, más fuerte. Hoy, los jugadores están un poco más protegidos, por el arbitraje y por el VAR”.