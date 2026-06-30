Adolescente de 17 años muere baleado en plena vía pública en Lo Prado

El homicidio ocurrió en las cercanías de la municipalidad de la comuna. Hasta el momento, no hay personas detenidas.

Un adolescente de 17 años murió en Lo Prado tras ser baleado en plena vía pública, en las cercanías de la municipalidad. Habrían sido al menos cuatro tiros los disparados.

Tras el ataque, el joven fue trasladado hasta el SAR. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, falleció en el lugar.

El presunto autor del homicidio, que sería el dueño de la barbería local donde ocurrió el incidente, habría tenido una discusión con la víctima.

De esa interacción se desconocen los detalles, por lo que la Fiscalía ECOH se encuentra investigando lo ocurrido. Tampoco está confirmado si los involucrados se conocían entre sí.

Hasta el momento, no hay personas detenidas.





Alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, condena homicidio ocurrido en la comuna

Maximiliano Ríos, alcalde de Lo Prado, se refirió al homicidio: “Lamentamos y condenamos profundamente los hechos de violencia ocurridos este martes 30 de junio en calle San Germán”.

“Necesitamos ayuda. La seguridad municipal, todo lo que hemos estado haciendo los alcaldes y alcaldesas de Chile no es suficiente para enfrentar tanto al crimen organizado como a hechos de esta naturaleza como homicidios”, planteó.

De este modo, el alcalde apuntó a que “claramente lo que se requiere acá es la respuesta del Estado”.

“Los municipios no estamos facultados para regular horarios. Esto es lo que uno no entiende, acá las instituciones tienen que estar a la altura para poder luchar contra el crimen organizado, las bandas organizadas y la delincuencia”, sentenció.