Alerta en colegio de Lo Prado: Niño de 13 años fue apuñalado por compañero de 12 años

El agresor fue trasladado a la 44° Comisaría de Lo Prado, donde realizó una denuncia por amenazas en contra de la víctima, quien se encuentra siendo atendido en Hospital Félix Bulnes.

Un menor de 13 año fue apuñalado por otro estudiante de 12 años al interior de la Escuela Básica Jaime Gómez García, ubicado la comuna de Lo Prado.

Según información de Carabineros, el hecho tuvo lugar en el patio del establecimiento a eso de las 11:40 horas, durante el segundo recreo.

De acuerdo a los antecedentes, el autor habría abordado a la víctima con un cuchillo de cocina y lo apuñaló en la espalda en dos ocasiones.





Producto de las lesiones, el alumno agredido tuvo que ser trasladado al Hospital Félix Bulnes, donde se encuentra estable y permanece fuera de riesgo vital.

El agresor fue llevado a la 44° Comisaría de Lo Prado donde se mantiene en compañía de sus padres dentro de la unidad policial.

En paralelo, realizó una denuncia por amenazas simples en contra de la víctima por hechos que habrían ocurrido anteriormente.

La investigación quedará en manos de Fiscalía, y también se informó al Juzgado de Familia correspondiente.