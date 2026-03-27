27/ 03/ 2026 07:43

VIDEO | Polémica por suspensión de remodelación de ciclovía en la Alameda: Este es el tramo afectado en dos comunas

El gobierno paralizó el financiamiento del proyecto de ciclovía Nueva Alameda, el que contemplaba remodelar 8 kilómetros. El Ministro de Vivienda, Iván Poduje, planteó que esto sería una suspensión momentánea por falta de fondos. El tramo afectado incluye las comunas de Estación Central y Lo Prado. La iniciativa ya tiene un importante estado de avance, desde Baquedano a Exposición, pero no continuará sus trabajos hasta Santiago Bueras.