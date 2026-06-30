Luis “Mago” Jiménez enfrenta nuevo escándalo: Lo acusan de abandono y millonaria deuda hacia su padre y él respondió

Luis Rubén Jiménez sufre de insuficiencia renal y cardiaca, por la cual estuvo hospitalizado durante un mes. También aseguran que el deportista solo lo visitó una vez.

Luis “Mago” Jiménez enfrenta un duro revés personal, luego de que este martes fuese acusado de abandono emocional hacia su padre, Luis Rubén Jiménez (71), y además aseguran que le debería millonaria suma.

Esto, luego del lujoso viaje que Luis protagonizó junto a Gala Caldirola en Europa, donde incluso se grabaron dando un paseo en yate.





¿Luis Jiménez le debe dinero a su padre?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, una mujer que fue identificada como “Sandra” lanzó las acusaciones tras asegurar que ella es amiga cercana de Luis Rubén.

“La rabia que a mí me dio fue verlo paseándose con esta niña, la Gala, en el yate, sabiendo que él le debe plata a su papá”, sentenció Sandra.

En esa misma línea, explicó que el padre de Jiménez padece de insuficiencia renal y cardiaca, por lo que los doctores habrían señalado: “De milagro está vivo”.

Según relató Sandra, el padre del exjugador fue hospitalizado el 23 de septiembre de 2025, hasta fines de octubre del mismo año y “cuando le llegó la cuenta del hospital, él dejó todo; ni siquiera se quería levantar”.

La mujer asegura que El exseleccionado nacional tampoco aportó al pago de esta deuda: “Lo único que quiere es que le paguen su plata”.

“El año pasado vino una vez con dos de las trillizas y estaban los 3 en el celular y no compartieron nada con él (…) él nunca lo ve, él está triste por eso más que nada”, detalló Sandra.

La mujer también acusó al deportista de vender el departamento donde vive su padre: “En abril del año pasado le llegó un comunicado de que el departamento había sido vendido y ahora tenían que pagar arriendo”.

“Con todos los lujos que se está dando, ¿qué le cuesta pagar dos millones de pesos que le debe a su papá?”, cuestionó Sandra.

Asimismo, acusó que “ellos fueron a tasar los bienes que le quedaban a Rubén”, mientras estaba hospitalizado, y dejó en claro que “Rubén no tiene nada”.

¿Qué respondió Luis Jiménez?

Al respecto, Hugo Valencia se contactó con Luis, quien aseguró que “no da para comentar lo que escribes”, y luego lo invitó a contactar directamente a su padre, enviándole su número de teléfono.

“Lo que sí es verdad es que tienen muy poca comunicación desde que él era chico, desde que tenía 16 años”, concluyó el periodista, respecto de la respuesta de Luis.