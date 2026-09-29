Una discusión en una bodega y un cuerpo enterrado en la playa: Lo que se sabe del crimen en Cauquenes

Tras días de búsqueda, el cuerpo de la víctima fue encontrado enterrado a dos metros de profundidad en una playa de Pelluhue.

Impacto existe en Cauquenes, región del Maule, luego que Eduardo Norambuena Salgado, de 37 años, fuera encontrado muerto.

Cabe señalar que el hombre era buscado luego que su familia pusiera una denuncia luego que se perdiera el rastro tras Fiestas Patrias el domingo 20 de septiembre.

Días después, y luego de intensas diligencias de la PDI, el cuerpo de Eduardo fue encontrado enterrado a casi dos metros de profundidad en una playa de Pelluhue.

La víctima había recibido un golpe en su cabeza y su fallecimiento se debió a un traumatismo craneoencefálico.





Víctima e imputado habían realizado negocios días antes

En la investigación que realizó la PDI se estableció que el acusado había realizado negocios con la víctima días antes de su desaparición.

De hecho, ambos se reunieron el 20 de septiembre a eso de las 13:00 horas, al interior de una bodega ubicada en calle Antonio Varas, comuna de Cauquenes, donde protagonizaron una discusión y el acusado habría golpeado con un objeto contundente en el rostro y cráneo a Eduardo.

Luego subió el cuerpo a una camioneta y lo trasladó hasta Tregualemu, comuna de Pelluhue, donde lo enterró en una playa a casi dos metros de profundidad.