“Es grave, pero estamos a tiempo”: Vale Roth actualiza estado de salud tras complejo momento familiar

La ganadora de Fiebre de Baile entregó nuevos detalles sobre la salud de su gato Benito y una de sus hijas.

Vale Roth actualizó el estado de salud de su familia, luego de revelar que se encontraba atravesando un duro momento debido a las complicaciones de su gato y sus hijas.

La exgimnasta contó a sus seguidores, a través de sus historias de Instagram, que una de sus hijas continúa con síntomas de enfermedad. Además, acudió al veterinario para conocer la evolución de su mascota.

Su gato Benito permanece hospitalizado desde este sábado, luego de presentar fiebre y decaimiento. Por este motivo, debían realizarle una serie de exámenes para confirmar alguno de los posibles diagnósticos.





Vale Roth actualiza estado de salud de su familia

Vale primero comentó que durante la mañana no pudo conocer los resultados, porque el médico veterinario no se encontraba en el lugar, por lo que tuvo que regresar más tarde.

Sin embargo, posteriormente compartió que el profesional se comunicó con ella: “Me habló el doctor y me dijo que tiene que seguir hospitalizado. Tiene un fallo en el hígado más la falla renal”.

“Lo único que quiero es que no sufra. Es grave, pero estamos a tiempo” , expresó Vale sobre su gato.

Por otra parte, durante la mañana también comentó en un video que su hija Antonia “despertó con 38 de fiebre. Dios mío, por favor suéltame”.

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