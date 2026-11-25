25/ 11/ 2026 13:59

Cinco detenidos por fuegos artificiales y disparos en conmemoración de muerte de barrista en Conchalí

Carabineros logró detener a cinco sujetos que participaban en la conmemoración de la muerte de un hincha en la comuna de Conchalí. Un importante grupo de personas se juntaron y prendieron bengalas, tiraron fuegos artificiales y hasta se ejecutaron disparos. Por esta razón, fue necesaria la llegada de la fuerza policial, que siguió a un vehículo hasta la comuna de Renca, donde se incautaron armas, municiones, drogas y se detuvo a los ocupantes.