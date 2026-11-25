Gran Hermano Chile finalmente reveló en qué zona de la Región Metropolitana instalarán el recinto donde cuatro participantes estarán completamente expuestos al público. Conoce los detalles a continuación.

Cada vez queda menos para el inicio de la tercera temporada de Gran Hermano Chile y, en esta oportunidad, se reveló la esperada ubicación de la Casa de Cristal.

Tras días de teorías entre los seguidores del reality sobre dónde se instalaría finalmente este recinto, se dio a conocer el lugar en que los participantes tendrán que convivir totalmente expuestos al público.

¿Dónde se ubicará la Casa de Cristal?

Esta estructura transparente, donde cuatro desconocidos compartirán por una semana completa, tendrá lugar en la Región Metropolitana, más específicamente en Arauco Maipú, en el sector Monte Tabor.

La infraestructura contará con camas e insumos limitados para aumentar la dificultad del desafío. Además, los jugadores serán observados las 24 horas del día, tanto de forma presencial como digital.

¿Dónde ver EN VIVO la Casa de Cristal?

Para no perderte ningún detalle de lo que ocurre al interior de esta estructura, podrás ver la señal en vivo a través de la app MICHV y del canal de Chilevisión en YouTube.

La convivencia será en tiempo real y en 360 grados, por lo que la transmisión será continua para no perderte el minuto a minuto y seguir a tus favoritos.