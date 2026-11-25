A través de sus redes sociales, Los Loínos ratificaron la permanencia del Comandante y su cuerpo técnico para el regreso a la Liga de Primera.

El Comandante se queda. Tras conseguir el ascenso a Primera División, Cobreloa anunció este martes la continuidad de Mario Salas y su cuerpo técnico para la temporada 2027.

Los Loínos consiguieron el objetivo luego de derrotar en penales a San Luis de Quillota el pasado fin de semana, consagrándose campeones de la Primera B.

Si bien hubo algunas interrogantes sobre la permanencia del entrenador, la situación fue zanjada por la dirigencia del elenco de Calama.





Mario Salas se queda en Cobreloa

A través de sus redes sociales, Los Zorros del Desierto oficializaron que el estratega dirigirá al equipo en la Liga de Primera del próximo año.

“Mario Salas y su equipo técnico conformado por Patricio Lira (asistente técnico), Marcelo Rosemblat (preparador físico) y Javier Rodríguez (preparador de arqueros), comienzan desde ya a proyectar la temporada en la cual el Zorro cumplirá 50 años”, detallaron.

El adiestrador de 59 años asumió a mediados de septiembre en reemplazo de César Bravo, quien dejó la institución luego de un empate sin goles con Deportes Antofagasta.

La última vez que Salas estuvo en la máxima categoría nacional fue en 2024, año en que comandó a Ñublense.