El Pincha y el Verdao volverán a enfrentarse en una final del máximo torneo continental casi seis décadas después de una recordada definición. En aquella oportunidad, el conjunto argentino se quedó con el título de la mano de un intratable Juan Ramón “La Bruja” Verón.

El fútbol da revancha, aunque sea 58 años después. Palmeiras y Estudiantes de La Plata serán los protagonistas de la gran final de la Copa Libertadores, enfrentamiento que trae a la memoria la recordada definición de 1968.

En esa oportunidad, el Verdao y el Pincha llegaron a la instancia decisiva con el sueño de conquistar por primera vez el trofeo más importante del continente, entregando una inolvidable serie que se definió en un tercer partido.

La llave comenzó en Argentina el 2 de mayo, donde los trasandinos tomaron ventaja al ganar 2-1 en La Plata con los goles de Juan Ramón “La Bruja” Verón, padre del actual presidente del club, Juan Sebastián Verón, y Eduardo “Bocha” Flores .

En la revancha disputada cinco días después, el conjunto brasileño se hizo fuerte en el Estadio Pacaembú de Sao Paulo y se impuso 3-1 gracias a un doblete de Tupazinho y un tanto de Rinaldo.

Como solía suceder en esa época, el campeón se decidió en un tercer encuentro disputado en cancha neutral.





Estudiantes conquistó su primera Libertadores tras vencer a Palmeiras

El desempate se jugó el 16 de mayo de 1968 en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, mismo recinto en el que se jugará la final de la versión 2026.

Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón marcaron los goles para el inolvidable triunfo 2-0 de Estudiantes, cuadro que conquistó su primera Copa Libertadores e inició etapa dorada en el que logró un épico tricampeonato.

Comandados por el entrenador Osvaldo Zubeldía, y acompañado por un gran equipo que incluía a Carlos Bilardo, el Pincha se dio el gran gusto de ganar la Copa Intercontinental 1968 tras derrotar al Manchester United.

58 años después, la historia volverá a cruzar a ambos equipos y en un escenario que añade todavía más simbolismo a la definición, lo que permitirá bajar el telón a la tradicional competencia.

Fecha y dónde ver la final entre Palmeiras y Estudiantes

El partido entre Palmeiras y Estudiantes, válido por la final de la Copa Libertadores 2026, se jugará este sábado 28 de noviembre a partir de las 17:00 horas de Chile.

El choque lo podrás ver en vivo por Chilevisión y de manera online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.