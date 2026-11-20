A través de sus redes sociales, la Conmebol confirmó que el partido entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata tendrá un invitado muy especial.

La Conmebol dio a conocer que la final de la Copa Libertadores contará con un show de mediotiempo, hecho que se dará por primera vez en la historia del torneo.

A través de un comunicado, el organismo que rige el fútbol sudamericano anunció que el artista que se presentará es Pedro Sampaio.

Oriundo de Río de Janeiro, el cantante y DJ de 29 años estará en el cotejo que disputarán Palmeiras y Estudiantes de La Plata en Montevideo, Uruguay.





“Conocido por mover multitudes con su energía única y su capacidad de conectar con grandes audiencias, el artista llevará su propuesta musical, a través del ritmo, el baile y elementos inspirados en la cultura del fútbol, a uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de la región”, señaló el organismo.

El intérprete manifestó su alegría por el show que se aproxima y señaló: “Estoy contando los minutos para sentir de cerca la emoción de esta hinchada, esa vibración única que solo el fútbol es capaz de brindar”.

“Voy a llevar toda esa energía al escenario: ¡Quiero hacer un show inolvidable, a la altura de la pasión de quienes estén siguiéndolo!”, agregó.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores?

El partido entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, válido por la final de la Copa Libertadores, está programado para el sábado 28 de noviembre.

El choque se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo y arrancará a las 17:00 horas de Chile.