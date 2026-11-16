Con un ex campeón de la Libertadores: Los 3 refuerzos que estarían en la órbita de la U para 2027

Pensando en una temporada muy especial, la dirigencia tendría en carpeta a tres importantes futbolistas de cara al próximo año.

A falta de algunos partidos que finalice su temporada, donde incluso pueden ser campeones de Copa Chile, Universidad de Chile comienza a vislumbrar el 2027.

Los Azules tendrán su esperada celebración de los 100 años y esperan armar un plantel a la altura, por lo que ya iniciaron la búsqueda de nombres.

En ese escenario, la dirigencia tenndría en la mira a tres jugadores con los que se pronto se podría iniciar una negociación, algo que todavía está en veremos.





La U analizaría 3 nombres importantes para el próximo año

De acuerdo con La Magia Azul, los apuntados por la directiva serían: Cristian Pavón, Gonzalo “Pity” Martínez y el arquero Agustín Marchesín.

Todos ellos están en la misma situación: Terminan sus contratos en diciembre y eventualmente pueden arribar en condición de libres.

El nombre más potente es el de Pavón, de 30 años y que ha llegado a jugar partidos de lateral en Gremio, donde actualmente pelea por no descender.

Por otro lado está el Pity, figura de River Plate en la obtención de la Copa Libertadores 2018. Pese a contar con un gran talento, el zurdo suele sufrir con las lesiones y esta campaña disputó 23 encuentros en los que marcó 3 goles.

Finalmente está el portero de 38 años, quien no juega desde abril por una rotura del ligamento cruzado en la rodilla y que debe definir su futuro en Boca.

La conformación del plantel de la U quedará en manos del nuevo directorio, donde se anticipa un verano muy movido para el Romántico Viajero.