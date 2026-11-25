25/ 11/ 2026 13:53

“Ustedes llaman dictador al que supo levantar Chile”: el polémico saludo de cumpleaños de la diputada Santelices a Augusto Pinochet

Una controversial jornada se vivió este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados luego de que la parlamentaria Macarena Santelices realizará un polémico saludo de cumpleaños al fallecido dictador Augusto Pinochet. “Feliz cumpleaños presidente Augusto Pinochet que hoy cumpliría un nuevo año. Si ustedes llaman dictador al que supo levantar Chile de las garras del comunismo es porque son desfachatados”, señaló la diputada Santelices a sus pares de la oposición en el marco de la discusión por el presupuesto del próximo año.