En 2021, el actual edil, Ali Manouchehri, presentó una querella criminal contra su antecesor (2016-2021), luego de conocerse observaciones de Contraloría.

Un importante operativo policial se desarrolló durante la noche de este martes 24 de noviembre, concretando la detención del exalcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira Peralta, y otras diez personas, entre funcionarios y exfuncionarios de dicha municipalidad.

Cabe señalar que en 2021, el actual alcalde Ali Manouchehri, presentó una querella criminal contra su antecesor (2016-2021), luego de conocerse observaciones de Contraloría sobre la situación financiera municipal, caso que se llamó “Pirata Gate”.

Luego, en 2023, el Consejo de Defensa del Estado presentó una acción judicial por presunto fraude al fisco. La investigación apunta a hechos que marcaron la gestión municipal y que deberán ser esclarecidos por la justicia.





Fiscalía investiga cinco delitos de corrupción

Las diligencias que lleva adelante el Ministerio Público indagan eventuales delitos de fraude al fisco, asociación criminal, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible.

Ahora, tras las 11 detenciones, la Fiscalía deberá atribuir cargos a cada uno de los involucrados y sus eventuales responsabilidades penales.

Durante el control de detención de este miércoles 25 de noviembre, se espera conocer la identidad de los detenidos, los detalles del operativo policial y las circunstancias en que se desarrollarán las respectivas audiencias judiciales.