Los periodistas y conductores de noticias estarán a cargo del nuevo magazine noticioso que irá los sábados y domingos de 8:00 a 13:00 horas por Chilevisión.

Matilde Burgos y Mauricio Bustamante debutarán como dupla televisiva en la conducción de Siete Días, el nuevo magazine noticioso de los fines de semana de Chilevisión.

El Departamento de Prensa estará a cargo de este espacio que se emitirá los sábados y domingos, de 8:00 a 13:00 horas , y que combinará la actualidad de la calle con una mirada analítica sobre tendencias, salud, consumo e internacional.

Serán cinco horas en vivo para entender qué pasó durante la semana, y también lo que viene, con la cercanía y el ritmo de un magazine y el rigor de un noticiero.

Siete Días, el nuevo espacio noticioso de Chilevisión

Burgos y Bustamante encabezarán este programa que tendrá periodistas en terreno, móviles en vivo y cobertura inmediata ante cualquier noticia de último minuto.

El momento principal del espacio que debutará el próximo sábado 21 a las 8:00 horas por la señal de Chilevisión y sus plataformas digitales , será la entrevista a los personajes de primera línea que marcan la agenda del país.

Jorge Cabezas, director de prensa de Chilevisión, sobre este nuevo informativo, asegura: “Queremos que el fin de semana también tenga un espacio para entender lo que pasó y lo que viene”.

“Siete Días combina la calle y la noticia en vivo con temas que inciden en la vida de la gente: su salud, sus preocupaciones, su bolsillo, sus panoramas y, además, con entrevistas a personalidades al estilo de Mauricio y Matilde, quienes tienen una valiosa experiencia y talento que suma valor a nuestro equipo”.

El número que da nombre al programa también marca su estilo. Cada edición ordena la semana a partir del 7: las 7 claves de la semana, para entender en minutos lo que realmente importó, y los 7 panoramas del domingo, para salir a disfrutar el fin de semana, entre otras secciones.

Siete Días marca el regreso a la televisión de Mauricio Bustamante tras varios años dedicado a la radio, donde se mantiene plenamente vigente con su espacio en ADN Hoy.

Matilde Burgos, en tanto, se sumó a Chilevisión hace un par de semanas, y esta será la primera vez que ambos trabajarán juntos en pantalla.