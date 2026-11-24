La comunicadora reveló que ella tiene una especie de pacto con su hija, donde dejaron en claro cómo actuarían ante una polémica.

Este martes, Pamela Díaz reaccionó al apasionado beso que protagonizó su hija, Trinidad Neira, en una transmisión en vivo junto a Joaquín Pérez, cuyo nombre de streamer es ByKing.

La comunicadora evitó que se hablara mucho tiempo sobre el tema y expuso que tiene un pacto con su hija cuando estas polémicas ocurren.





¿Qué dijo Pamela Díaz?

En el último capítulo de “Mañana te Cuento”, Pamela señaló: “En la noche me llegó al celular. La gente es muy copuchenta; yo pensé que había pasado algo más o menos heavy y yo dije: ‘¡Ay! Alguna c… me mandé'”.

En esa misma línea, agregó: “Después vi que era lo de la Trini. Yo ni siquiera pregunté, yo qué me voy a meter”.

“Yo tengo un pacto con mi hija: que yo no hablo nada de la Trini y ella no puede hablar nada mío”, concluyó, dando por zanjada la polémica.

Cabe destacar que en las últimas horas, Trinidad publicó una fotografía junto a ByKing donde aparecen en una especie de cena romántica, aumentando los rumores de una posible relación amorosa.