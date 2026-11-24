La medida obedece a un análisis técnico realizado por la Conaf y al pronóstico de condiciones meteorológicas favorables para la ignición y propagación de este tipo de siniestros.

La tarde de este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para toda la Región Metropolitana

Esto, debido a la amenaza de eventuales incendios forestales producto de las condiciones meteorológicas que favorecerán el inicio y la propagación de estos siniestros.

La medida fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana a partir de los antecedentes técnicos proporcionados por la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Según informó la entidad, esta alerta permanecerá vigente desde este martes y hasta que las condiciones de riesgo permitan su levantamiento.

#SenapredRM Se declara Alerta Temprana Preventiva para la Región Metropolitana por amenaza de incendios forestales. Infórmate más en https://t.co/BLSQPhEZoz https://t.co/MnmB3m7LiE — SENAPRED (@Senapred) November 24, 2026

¿Qué implica la Alerta Temprana Preventiva?

La declaración contempla un reforzamiento de la vigilancia y el monitoreo de las condiciones de riesgo, además de una mayor coordinación entre los organismos que integran el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

El objetivo será fortalecer la preparación y permitir una respuesta oportuna ante eventuales emergencias por incendios forestales.

A inicios de este mes, vale recordar, Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva Nacional ante la amenaza de calor extremo, la cual regirá hasta el 31 de marzo de 2027.

“Se prevén eventos de calor durante el periodo estival que podrían generar un riesgo para la población debido al incremento sostenido y progresivo de la temperatura y la mayor frecuencia e intensidad de los episodios de temperaturas extremas”, detalló el organismo.