Hasta marzo de 2027: Senapred declara Alerta Temprana Preventiva por calor en todo el territorio nacional

La medida forma parte de los compromisos de la Ley Marco de Cambio Climático y responde al incremento sostenido y progresivo de las temperaturas.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva Nacional por calor, en vista de las altas temperaturas y sus eventuales riesgos para la población.

Lo inédito de la medida que regirá en todo territorio nacional , desde la región de Arica hasta Magallanes y la Antártica Chilena, a contar de este 1 de noviembre hasta el 31 de marzo de 2027.

La decisión obedece al incremento sostenido y progresivo de las temperaturas, así como a una mayor frecuencia e intensidad de los episodios de temperaturas extremas registrados en Chile.

De acuerdo con el organismo, esta alerta permitirá reforzar la vigilancia y el monitoreo de las condiciones de riesgo, junto con coordinar y activar al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) ante emergencias.

Su declaración forma parte de los compromisos de la Ley Marco de Cambio Climático y en la activación del anexo del Plan Nacional de Emergencia por amenaza de calor extremo.

Las recomendaciones de Senapred

Dentro de las recomendaciones, Senapred instó a la población a no exponerse al sol durante las horas centrales del día, es decir, entre 11:00 y 17:00 horas.

Asimismo, llamaron a vigilar la temperatura corporal y condición de niños, niñas y adultos mayores, ya que dichos grupos suelen deshidratarse con facilidad.