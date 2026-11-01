Felipe Contreras recuerda cómo fue hacer íntima escena con Claudia di Girolamo: “Estaba muy nervioso”

El actor relató la escena a Alanys Lagos y Betsy Camino en el último capítulo de La Divina Comida. “Esa primera escena fue realmente incómoda, pero la recuerdo con mucho cariño”, expresó.

En el más reciente capítulo de La Divina Comida, Felipe Contreras recordó una íntima escena que compartió con Claudia di Girolamo en la teleserie La Doña.

El actor la rememoró y reveló cómo se sintió al grabarla, luego de que su compañera de episodio, la cantante Alanys Lagos, le pidiera compartir alguna anécdota con un colega que admirara.

Felipe Contreras recuerda íntima escena con Claudia di Girolamo en La Doña

En ese contexto, Contreras mencionó La Doña, remake de La Quintrala, estrenado en 2011 por Chilevisión: “la dirigía su marido, Vicente Sabatini. Tenían un elenco impresionante, me acuerdo”.

“Me tocó entrar ahí con el personaje de Nahuel, que era este indígena, indómito, rebelde. Y yo era el nuevo del elenco, el más chico también“, contó.

Asimismo, Felipe agregó que “además andaba con poca ropa. Mi personaje andaba sin polera todo el día, a veces solamente con un taparrabo”.





Contreras precisó que la escena íntima compartió con Claudia di Girolamo, en la que su personaje lo invitaba a su habitación, fue la primera escena que grabó de la teleserie.

“Salió en el diario y todo. Había un momento en que la doña me llama a su habitación. Y yo ‘sí, mamita, sí’. Entro y se sacaba todo”, relató.

El actor recordó que Di Girolamo “quedaba completamente desnuda, se sacaba la bata que tenía, se acercaba a mí y de un tirón me sacaba el taparrabo. Y quedábamos los dos completamente como Dios nos trajo al mundo”.

“Estaba muy nervioso. Después me decía, ‘a la cama’. Nos metíamos a la cama y yo me tenía que subir con Vicente al lado. Con mucho respeto con la Claudia, por supuesto”, añadió.

Finalmente, Contreras concluyó que “esa primera escena fue realmente incómoda”, pero que “la recuerdo con mucho cariño”.

El momento en que Felipe Contreras recordó íntima escena con Claudia di Girolamo