Vacaciones progresivas: cómo aumentar los días de descanso y quiénes pueden acceder al beneficio

Para optar al beneficio que otorga días de vacaciones adicionales por la cantidad de años trabajados, se deben cumplir ciertos requisitos.

Las vacaciones son uno de los derechos laborales más esperados por los trabajadores. Sin embargo, existe un beneficio que muchos desconocen y que permite sumar días adicionales de descanso e incluso negociar su compensación en dinero.

Se trata de las vacaciones progresivas, que otorgan un día adicional por la cantidad de años trabajados.

A este beneficio pueden optar las y los trabajadores que cumplan con los requisitos establecidos.

¿Quiénes pueden acceder a las vacaciones progresivas?

Para acceder a las vacaciones progresivas debes cumplir con estas dos exigencias:

Diez años cotizando

Tres años vinculado al mismo empleador

Además, si el trabajador continúa con el mismo empleador, los días de descanso adicionales podrían ir aumentando cada tres años.

¿Cómo solicitar los días adicionales?

Para pedir tu día de vacaciones adicional deberás realizar el siguiente trámite:

1. Para que puedas ejercer este derecho, tienes que pedir un certificado de cotizaciones a la AFP a la que estás afiliado.

2. Después, debes acercarte a tu empleador y, si cumples con los requisitos, solicitar el día adicional.

Las vacaciones progresivas también pueden compensarse en dinero. Es el único caso en que el Código del Trabajo lo permite.